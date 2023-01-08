FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2023Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,28Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,701Varsa İade Tutarı (TL)27281,14Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)48316,43Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 27,58Brüt Getiri (%)% 8,48Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)48316,43Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 27,58AçıklamalarFon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096191BIST