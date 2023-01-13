FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
13.01.2023 10:20
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/01/2023
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,978
Varsa İade Tutarı (TL)
43224,7
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
966,02
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 1,1
Brüt Getiri (%)
% 68,38
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
966,02
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 1,42
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101764
BIST
10:174.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 8,63
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
4.992
En Düşük
4.926
10:1718,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
10:1720,3698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0227
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
10:171.145,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.145,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler10:15
|ONCSM
|37,40
|3.948.916
|% 10,00
|
|TNZTP
|13,58
|3.692.551
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|279.705.842
|% 9,95
|
|UMPAS
|4,86
|536.005
|% 9,95
|
|SOKE
|9,07
|70.719
|% 9,94
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|TERA
|23,08
|539.750
|% -6,18
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ARSAN
|8,55
|237.402
|% -5,00
|
|ALFAS
|238,50
|39.434.021
|% -4,60
|
|KRDMD
|18,77
|891.650.105
|% -0,69
|
|EREGL
|40,22
|801.034.310
|% 1,62
|
|THYAO
|135,40
|716.395.605
|% -0,29
|
|EKGYO
|8,21
|469.600.638
|% -3,53
|
|ASELS
|55,30
|455.679.261
|% -1,07
|
|EKGYO
|8,21
|469.600.638
|% -3,53
|
|KRDMD
|18,77
|891.650.105
|% -0,69
|
|YKBNK
|8,99
|195.429.204
|% -0,55
|
|EREGL
|40,22
|801.034.310
|% 1,62
|
|SKBNK
|2,60
|44.913.546
|% -1,52
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7826
|18,7854
|% 0,01
|
|Euro
|20,3517
|20,3599
|% -0,16
|
|Sterlin
|22,8330
|22,9475
|% -0,16
|
|Frank
|20,1240
|20,2453
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,00
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,97
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.730
|7.797
|-13,00
|
|Yarım
|3.763
|3.816
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.908
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|-0,28
|