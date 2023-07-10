FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 15:48
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,143
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,936
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
119972,53
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 57,17
Brüt Getiri (%)
% 15,2
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
119972,53
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 57,17
Açıklamalar
FEA-Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168941
BIST
'
16:136.278
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 90,63
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
16:1326,1065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0690
|Açılış
|: 26,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
16:1328,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0390
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
16:131.608,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.608,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler16:11
|EUPWR
|114,40
|1.456.619.710
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|109.851.938
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|420.451.050
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|37.742.929
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.280.937
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,10
|192.791.520
|% -6,27
|
|YAPRK
|114,70
|52.766.131
|% -5,98
|
|ICUGS
|8,19
|19.803.608
|% -3,65
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|EMNIS
|47,20
|827.992
|% -3,08
|
|THYAO
|217,20
|6.460.347.733
|% 0,93
|
|ASTOR
|82,35
|6.152.078.825
|% 0,86
|
|EKGYO
|8,41
|3.587.194.005
|% -0,47
|
|ASELS
|61,60
|3.019.390.107
|% 4,32
|
|EREGL
|39,54
|2.800.668.120
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,41
|3.587.194.005
|% -0,47
|
|ZOREN
|3,74
|730.244.694
|% 3,89
|
|PETKM
|16,56
|2.445.056.830
|% 3,95
|
|ADESE
|1,76
|244.189.331
|% 8,64
|
|YKBNK
|13,09
|1.506.481.690
|% 1,00
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0874
|26,0984
|% 0,23
|
|Euro
|28,5916
|28,6158
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,2123
|33,3789
|% -0,34
|
|Frank
|29,1724
|29,3482
|% -0,07
|
|Riyal
|6,9358
|6,9706
|% 0,23
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-10,97
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|-8,04
|
|Cumhuriyet
|10.735
|10.898
|-54,00
|
|Tam
|10.374
|10.568
|-98,00
|
|Yarım
|5.187
|5.308
|-49,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.654
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|19,11
|19,12
|-0,21
|
|B. Petrol
|77,71
|77,71
|-0,76
|