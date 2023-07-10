FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,958Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,152Varsa İade Tutarı (TL)44387,41Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)10764,52Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 4,1Brüt Getiri (%)-% 0,67Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)10764,52Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 4,1AçıklamalarFEN-Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168944BIST