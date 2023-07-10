FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 15:48
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,546
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,614
Varsa İade Tutarı (TL)
89938,82
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
35305,62
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,33
Brüt Getiri (%)
% 11,05
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
35305,62
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4,33
Açıklamalar
FET-Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168948
BIST
'
16:136.278
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 90,63
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
16:1326,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0576
|Açılış
|: 26,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
16:1328,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0416
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
16:131.608,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.608,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler16:11
|BRYAT
|1.553,70
|420.294.127
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.456.514.462
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|109.804.673
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.280.937
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|37.742.929
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,10
|192.405.578
|% -6,27
|
|YAPRK
|114,60
|52.685.038
|% -6,07
|
|ICUGS
|8,11
|19.755.878
|% -4,59
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|EMNIS
|47,20
|827.992
|% -3,08
|
|THYAO
|217,30
|6.426.555.521
|% 0,98
|
|ASTOR
|82,40
|6.146.157.039
|% 0,92
|
|EKGYO
|8,41
|3.584.804.614
|% -0,47
|
|ASELS
|61,55
|3.006.419.841
|% 4,23
|
|EREGL
|39,56
|2.787.847.184
|% 1,44
|
|EKGYO
|8,41
|3.584.804.614
|% -0,47
|
|ZOREN
|3,75
|709.058.633
|% 4,17
|
|PETKM
|16,55
|2.434.078.147
|% 3,89
|
|ADESE
|1,75
|244.024.140
|% 8,02
|
|YKBNK
|13,09
|1.485.770.284
|% 1,00
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0927
|26,1001
|% 0,24
|
|Euro
|28,5843
|28,6091
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,2134
|33,3799
|% -0,34
|
|Frank
|29,1668
|29,3425
|% -0,09
|
|Riyal
|6,9361
|6,9709
|% 0,23
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-5,83
|
|Altın Gr.
|1.606
|1.606
|-6,22
|
|Cumhuriyet
|10.729
|10.891
|-61,00
|
|Tam
|10.381
|10.577
|-89,00
|
|Yarım
|5.191
|5.313
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.656
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,08
|19,11
|-0,23
|
|B. Petrol
|77,89
|77,89
|-0,58
|