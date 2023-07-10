FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,546Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,72Varsa İade Tutarı (TL)20399Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)2601,02Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 1,96Brüt Getiri (%)% 19,93Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)2601,02Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 3,07AçıklamalarFIH-Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169111BIST