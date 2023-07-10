FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 16:21
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,162
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,391
Varsa İade Tutarı (TL)
57662,7
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
4680,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,75
Brüt Getiri (%)
% 9,16
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
4680,68
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4,75
Açıklamalar
FII-Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169112
BIST
'
18:056.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,32
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
18:0526,0811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0436
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,6713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0979
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
18:051.611,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,18
|Açılış
|: 1.611,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|496,20
|1.405.934.512
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|472.132.319
|% 10,00
|
|GESAN
|70,95
|1.841.554.648
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|39.188.274
|% 10,00
|
|IHAAS
|27,00
|340.119.113
|% -9,94
|
|RAYSG
|31,00
|80.457.466
|% -5,66
|
|YAPRK
|115,20
|72.763.699
|% -5,57
|
|SEKFK
|16,32
|412.840.508
|% -4,62
|
|ICUGS
|8,14
|21.541.747
|% -4,24
|
|THYAO
|214,90
|8.726.430.630
|% -0,14
|
|ASTOR
|81,45
|8.036.684.442
|% -0,24
|
|EKGYO
|8,40
|4.582.409.073
|% -0,59
|
|ASELS
|61,60
|3.895.847.069
|% 4,32
|
|EREGL
|39,46
|3.537.026.992
|% 1,18
|
|EKGYO
|8,40
|4.582.409.073
|% -0,59
|
|ZOREN
|3,72
|1.307.580.704
|% 3,33
|
|PETKM
|16,58
|3.152.108.004
|% 4,08
|
|ADESE
|1,78
|307.167.956
|% 9,88
|
|YKBNK
|12,99
|2.336.635.494
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0686
|26,0781
|% 0,16
|
|Euro
|28,6211
|28,6737
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,3207
|33,4878
|% -0,01
|
|Frank
|29,2382
|29,4144
|% 0,16
|
|Riyal
|6,9279
|6,9626
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-2,74
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.398
|10.618
|-48,00
|
|Yarım
|5.199
|5.334
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.608
|2.667
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,28
|19,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,64
|78,64
|0,17
|