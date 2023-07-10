FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,958Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,69Varsa İade Tutarı (TL)26412,88Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)10167,6Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 16,68Brüt Getiri (%)% 6,84Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)10167,6Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 16,68AçıklamalarFIS-Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169116BIST