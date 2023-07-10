FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 16:21
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,143
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,343
Varsa İade Tutarı (TL)
220508,94
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
205017,36
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 13,86
Brüt Getiri (%)
% 50,44
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
205017,36
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 13,86
Açıklamalar
FJG- Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169121
BIST
'
18:056.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,32
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
18:0526,0744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0369
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0990
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
18:051.611,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.611,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|60,50
|39.188.274
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.472.041.287
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|111.115.835
|% 10,00
|
|GESAN
|70,95
|1.843.617.945
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|472.211.557
|% 10,00
|
|IHAAS
|27,00
|340.490.876
|% -9,94
|
|YAPRK
|115,20
|73.025.088
|% -5,57
|
|RAYSG
|31,04
|81.114.987
|% -5,54
|
|SEKFK
|16,25
|413.291.332
|% -5,03
|
|ICUGS
|8,17
|21.658.554
|% -3,88
|
|THYAO
|214,60
|8.770.354.529
|% -0,28
|
|ASTOR
|81,25
|8.063.530.580
|% -0,49
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.392.583
|% -0,83
|
|ASELS
|61,60
|3.920.829.380
|% 4,32
|
|EREGL
|39,40
|3.623.480.757
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.392.583
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,71
|1.309.525.334
|% 3,06
|
|PETKM
|16,58
|3.165.603.063
|% 4,08
|
|YKBNK
|12,99
|2.433.591.516
|% 0,23
|
|ADESE
|1,78
|307.871.228
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0712
|26,0811
|% 0,17
|
|Euro
|28,6187
|28,6713
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,3265
|33,4936
|% 0,00
|
|Frank
|29,2379
|29,4140
|% 0,15
|
|Riyal
|6,9293
|6,9641
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-2,22
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.399
|10.620
|-46,00
|
|Yarım
|5.200
|5.334
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.608
|2.667
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,30
|19,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,30
|78,30
|-0,17
|