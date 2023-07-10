FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,546Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,88Varsa İade Tutarı (TL)20365,29Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)1339,04Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 1,7Brüt Getiri (%)% 17,36Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)1339,04Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 2,49AçıklamalarFIZFon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169120BIST