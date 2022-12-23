FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Galatasaray RE-PIE Portföy Değişken Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. RE-PIE Portföy Değişken Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi22/12/2022AçıklamalarFJG-Ünvan Değişikliği-http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089494BIST