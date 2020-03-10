FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
10.03.2020 09:32
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEO-Katılımcılara Duyuru Metni
04.05.2020 Tarihinde yürürlüğe girecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825929
BIST
10:47105.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.936,39
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
10:476,1370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1602
En Düşük
6,1264
10:476,9937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0361
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,0586
En Düşük
6,9561
10:47327,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -3,87
|Açılış
|: 327,94
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|RAYSG
|3,56
|1.182.097
|% 11,95
|
|DOKTA
|24,60
|2.368.277
|% 10,81
|
|BRKSN
|4,50
|16.863.724
|% 10,57
|
|DESPC
|5,37
|8.515.150
|% 9,59
|
|DGATE
|7,85
|8.234.132
|% 9,03
|
|OYAYO
|5,62
|321.565
|% -14,98
|
|CRDFA
|2,15
|19.458
|% -7,33
|
|BURCE
|6,30
|420.617
|% -6,39
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|AYCES
|8,03
|182.144
|% -5,42
|
|THYAO
|10,74
|192.141.061
|% 3,47
|
|ASELS
|28,22
|180.500.017
|% 1,66
|
|GARAN
|9,41
|106.141.886
|% 2,51
|
|EREGL
|8,88
|66.138.477
|% 4,10
|
|ODAS
|1,91
|64.224.273
|% 2,14
|
|ODAS
|1,91
|64.224.273
|% 2,14
|
|EKGYO
|1,39
|45.939.270
|% 2,96
|
|IHLGM
|1,30
|41.350.712
|% 3,17
|
|KARSN
|1,70
|52.067.309
|% 2,41
|
|YKBNK
|2,33
|60.293.722
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9798
|8,0199
|% -0,69
|
|Frank
|6,5503
|6,5898
|% -0,92
|
|Riyal
|1,6286
|1,6367
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-18,21
|
|Altın Gr.
|327
|328
|-4,26
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|36,05
|36,05
|1,69
|