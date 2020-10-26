FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun portföyüne 26.10.2020 tarihinde sehven fazladan alınan hisse senedlerinden dolayı fon kasası ekside kalmaması için Fibabankadan gecelik 0,0004 oran ile 1.990.000TL kredi kullandırılmış olup fon kasasına gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884054BIST