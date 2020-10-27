FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
27.10.2020 15:43
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun portföyüne 26.10.2020 tarihinde sehven fazladan alınan hisse senedlerinden dolayı fon kasası ekside kalmaması için kurucu tarafında sıfır "0" faizli 30.10.2020 tarihine kadar 660.000TL kredi kullandırılmış olup fon kasasına gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884336
BIST
17:061.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:068,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1077
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:069,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1422
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
17:06501,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,69
|Açılış
|: 501,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:06
|KARTN
|1.498,20
|103.762.053
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.051.487
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|169.042.754
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.608.444
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.562.067
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,04
|1.780.978.538
|% 6,25
|
|GARAN
|6,86
|953.947.015
|% 1,33
|
|RTALB
|50,75
|879.734.817
|% 2,48
|
|SISE
|6,41
|829.829.060
|% 1,75
|
|SKBNK
|1,85
|772.922.679
|% 8,19
|
|TSKB
|2,04
|1.780.978.538
|% 6,25
|
|SKBNK
|1,85
|772.922.679
|% 8,19
|
|EKGYO
|1,71
|521.030.433
|% 1,79
|
|ALBRK
|1,70
|381.455.964
|% 8,97
|
|YKBNK
|2,13
|470.507.954
|% 1,91
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1848
|8,1911
|% 1,33
|
|Euro
|9,6886
|9,6944
|% 1,49
|
|Sterlin
|10,6171
|10,6704
|% 1,15
|
|Frank
|8,9754
|9,0294
|% 1,20
|
|Riyal
|2,1718
|2,1827
|% 1,06
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,28
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|33,92
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|16,41
|
|Çeyrek
|799
|817
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,19
|41,19
|0,36
|
Seans Raporu
17:06
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17:16ALBRK
Yüzde 8.97 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 045, 200 adet işlem
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17:15XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 18, 474.00 milyon TL de
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17:14ACSEL
Yüzde -9.39 oranında düşüşle 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 161, 981 adet işlem
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17:12SAMAT
Yüzde 5.16 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 506 adet işlem
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17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, GUBRF, SISE