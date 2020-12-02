FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu için sistemsel yaşanan sorun nedeniyle 3.000TL sıfır (0)fazili kredi kullandırılmış olup fon kasasına gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891022BIST