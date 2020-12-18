FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
18.12.2020 11:31
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FGF- Katılımcılara Duyuru Metni
01.01.2021 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893803
BIST
11:291.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,50
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.404
En Düşük
1.396
11:297,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6925
11:299,4715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0137
|Açılış
|: 9,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4341
11:29466,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,49
|Açılış
|: 466,28
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:29
|HLGYO
|4,19
|82.253.274
|% 9,97
|
|CLEBI
|118,20
|61.066.393
|% 9,95
|
|ALCAR
|281,00
|31.609.512
|% 9,94
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|8.830.402
|% -9,98
|
|NIBAS
|68,10
|17.857.844
|% -9,98
|
|IDGYO
|7,47
|3.399.738
|% -5,44
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,21
|1.086.006.262
|% 1,54
|
|PGSUS
|77,35
|723.909.508
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,19
|550.974.541
|% 2,34
|
|TCELL
|16,12
|363.650.006
|% 1,96
|
|GARAN
|9,78
|308.661.818
|% 0,10
|
|EKGYO
|2,19
|550.974.541
|% 2,34
|
|THYAO
|13,21
|1.086.006.262
|% 1,54
|
|ISGYO
|2,39
|189.440.050
|% 4,37
|
|TSKB
|1,70
|110.728.523
|% 1,19
|
|NTHOL
|3,84
|220.146.810
|% 5,79
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7176
|7,7224
|% 0,26
|
|Euro
|9,4643
|9,4715
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,4128
|10,4650
|% -0,00
|
|Frank
|8,6800
|8,7322
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0507
|2,0609
|% 0,17
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-5,22
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,73
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,32
|51,32
|-0,18
|
Seans Raporu
11:29
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11:44DITAS
Yüzde 4.81 oranında artışla 33.56 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 212 adet işlem
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