FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
18.12.2020 11:31
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklama1.2021 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893804
BIST
11:381.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.404
En Düşük
1.396
11:387,6979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6925
11:389,4386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0192
|Açılış
|: 9,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4330
11:38466,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 466,65
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:36
|ALCAR
|281,10
|33.733.044
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,19
|82.325.145
|% 9,97
|
|CLEBI
|118,20
|61.153.624
|% 9,95
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|NIBAS
|68,10
|17.925.195
|% -9,98
|
|RAYSG
|20,20
|9.674.228
|% -9,17
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|ALBRK
|1,94
|61.982.353
|% -4,43
|
|THYAO
|13,20
|1.111.101.390
|% 1,46
|
|PGSUS
|77,25
|733.960.985
|% 4,11
|
|EKGYO
|2,19
|553.173.351
|% 2,34
|
|TCELL
|16,15
|387.152.662
|% 2,15
|
|GARAN
|9,79
|313.633.417
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,19
|553.173.351
|% 2,34
|
|THYAO
|13,20
|1.111.101.390
|% 1,46
|
|ISGYO
|2,38
|189.888.507
|% 3,93
|
|TSKB
|1,70
|111.615.810
|% 1,19
|
|NTHOL
|3,84
|221.182.041
|% 5,79
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7021
|7,7064
|% 0,05
|
|Euro
|9,4398
|9,4490
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4241
|10,4764
|% 0,10
|
|Frank
|8,6825
|8,7348
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0514
|2,0617
|% 0,21
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|-3,10
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,80
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,36
|51,36
|-0,14
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Seans Raporu
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