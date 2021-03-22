FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
22.03.2021 13:05
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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FEV-FEZ Fon Birleşmesi Hakkında Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919691
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:19
|TRILC
|31,32
|105.158.791
|% 9,97
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|AVHOL
|9,20
|11.452.100
|% 9,00
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|ARSAN
|10,78
|60.132.428
|% 6,42
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|BJKAS
|6,22
|326.063.017
|% 5,60
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|DOGUB
|5,43
|4.574.965
|% 4,02
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|BTCIM
|15,12
|5.802.548
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|YAPRK
|98,10
|2.745.792
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|ULAS
|5,22
|2.612.448
|% -10,00
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|MNDRS
|3,06
|24.350.904
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|ISMEN
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|32.490.374
|% -10,00
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|GARAN
|7,98
|1.100.319.237
|% -9,93
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|FROTO
|213,90
|664.506.022
|% -6,35
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|THYAO
|12,61
|575.787.052
|% -8,56
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|SISE
|7,06
|487.722.554
|% -8,31
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|EREGL
|14,77
|466.730.617
|% -9,61
|
|GARAN
|7,98
|1.100.319.237
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,93
|245.095.944
|% -8,10
|
|YKBNK
|2,40
|207.771.929
|% -9,43
|
|PETKM
|5,46
|438.504.245
|% -9,75
|
|SISE
|7,06
|487.722.554
|% -8,31
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|13:19
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8492
|7,8624
|% 9,00
|
|Euro
|9,3508
|9,3882
|% 9,29
|
|Sterlin
|10,8624
|10,9168
|% 8,92
|
|Frank
|8,4506
|8,5015
|% 9,30
|
|Riyal
|2,0900
|2,1005
|% 9,01
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|13:19
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-11,72
|
|Altın Gr.
|438
|439
|33,67
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.916
|100,00
|
|Tam
|2.856
|2.930
|98,35
|
|Yarım
|1.380
|1.417
|47,58
|
|Çeyrek
|692
|709
|23,79
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,65
|-0,61
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|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,37
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|B. Petrol
|64,40
|64,40
|-0,15
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