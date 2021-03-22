FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
22.03.2021 13:05
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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FEV-FEZ Fon Birleşmesi Hakkında Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919692
BIST
13:141.404
En Yüksek
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|: 404,83
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475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler13:14
|TRILC
|31,32
|104.913.211
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,20
|11.299.958
|% 9,00
|
|ARSAN
|10,76
|59.560.310
|% 6,22
|
|BJKAS
|6,19
|319.071.681
|% 5,09
|
|UMPAS
|1,82
|533.706
|% 0,00
|
|ISMEN
|15,57
|32.337.757
|% -10,00
|
|VKFYO
|8,10
|10.155.909
|% -10,00
|
|MNDRS
|3,06
|24.329.533
|% -10,00
|
|KATMR
|3,69
|24.912.178
|% -10,00
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|BTCIM
|15,12
|5.609.073
|% -10,00
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|GARAN
|7,98
|1.099.317.931
|% -9,93
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|FROTO
|213,40
|653.725.295
|% -6,57
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|THYAO
|12,57
|572.360.825
|% -8,85
|
|SISE
|7,05
|483.719.559
|% -8,44
|
|PETKM
|5,46
|427.204.167
|% -9,75
|
|GARAN
|7,98
|1.099.317.931
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,92
|244.550.607
|% -8,57
|
|YKBNK
|2,40
|206.065.419
|% -9,43
|
|PETKM
|5,46
|427.204.167
|% -9,75
|
|SISE
|7,05
|483.719.559
|% -8,44
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8308
|7,8390
|% 8,68
|
|Euro
|9,3361
|9,3631
|% 9,00
|
|Sterlin
|10,8585
|10,9130
|% 8,88
|
|Frank
|8,4470
|8,4979
|% 9,25
|
|Riyal
|2,0889
|2,0994
|% 8,95
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-12,06
|
|Altın Gr.
|438
|439
|33,68
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.916
|100,00
|
|Tam
|2.856
|2.930
|98,35
|
|Yarım
|1.380
|1.417
|47,58
|
|Çeyrek
|692
|709
|23,79
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,64
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,38
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|B. Petrol
|64,25
|64,25
|-0,30
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