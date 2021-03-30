FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFEA - Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atlas Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun tür değişikliği sebebiyle ünvanı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atlas Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921759BIST