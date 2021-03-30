FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
30.03.2021 13:51
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
FEA - Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atlas Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun tür değişikliği sebebiyle ünvanı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atlas Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921759
BIST
15:481.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,76
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
15:488,2760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0765
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
15:489,7217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0540
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
15:48448,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,96
|Açılış
|: 448,79
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
447,41
BIST En Aktif Hisseler15:48
|ALCAR
|375,10
|113.102.447
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|154.119.999
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|10.590.046
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.294.251
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|70.629.921
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|18.513.910
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|38.335.500
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|196,40
|1.172.055.040
|% 6,16
|
|GARAN
|6,83
|1.153.006.455
|% -0,87
|
|EKGYO
|1,92
|734.596.281
|% -5,42
|
|KRDMD
|6,93
|685.440.982
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,44
|675.839.940
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,92
|734.596.281
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,23
|326.817.573
|% 3,36
|
|GARAN
|6,83
|1.153.006.455
|% -0,87
|
|IHLGM
|1,13
|165.077.637
|% -0,88
|
|TSKB
|1,36
|159.421.908
|% -1,45
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2658
|8,2760
|% 0,93
|
|Euro
|9,7040
|9,7217
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,3733
|11,4303
|% 1,19
|
|Frank
|8,7791
|8,8320
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2067
|2,2177
|% 1,33
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|-29,77
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.991
|3.036
|18,00
|
|Tam
|2.966
|3.043
|6,38
|
|Yarım
|1.433
|1.472
|3,09
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,54
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,11
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,22
|64,22
|-0,70
|