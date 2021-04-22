FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
22.04.2021 10:51
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
FEV-Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930458
BIST
13:121.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,14
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.343
En Düşük
1.309
13:128,2737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0946
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
13:129,9734
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1068
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
13:12475,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,77
|Açılış
|: 475,65
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler13:12
|FORMT
|1,15
|5.319.228
|% 15,00
|
|UMPAS
|1,76
|129.138
|% 10,00
|
|AYCES
|48,94
|1.246.292
|% 9,98
|
|SUMAS
|59,60
|253.531
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,16
|1.258.810
|% 9,96
|
|CASA
|96,95
|234.639
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.204.592
|% -9,95
|
|ORMA
|26,62
|307.300
|% -9,95
|
|SNPAM
|15,53
|170.526
|% -9,87
|
|UFUK
|13,80
|162.450
|% -9,80
|
|GARAN
|7,05
|970.932.340
|% 1,29
|
|EREGL
|18,03
|461.292.956
|% 1,07
|
|KOZAL
|108,40
|312.847.256
|% 3,14
|
|PETKM
|6,35
|283.991.049
|% -0,47
|
|KRDMD
|7,00
|263.853.833
|% 1,45
|
|GARAN
|7,05
|970.932.340
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,81
|190.561.189
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|193.474.145
|% 0,97
|
|TSKB
|1,22
|74.130.254
|% 0,83
|
|AKBNK
|4,89
|245.555.992
|% 0,20
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,56
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,28
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|40,00
|
|Tam
|3.133
|3.212
|40,54
|
|Yarım
|1.514
|1.554
|19,61
|
|Çeyrek
|760
|777
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,03
|
|B. Petrol
|65,07
|65,07
|-0,25
|