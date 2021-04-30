FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
30.04.2021 11:39
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
FEA-Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933174
BIST
12:301.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
12:308,2560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0530
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
12:309,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0279
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
12:30469,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,79
|Açılış
|: 469,04
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:30
|INTEM
|44,26
|8.238.503
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.849.099
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,42
|83.545.799
|% 9,92
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|GOZDE
|7,30
|108.829.042
|% 8,96
|
|KRTEK
|11,70
|66.502.216
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.405.998
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,66
|61.805.633
|% -8,41
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FENER
|26,82
|34.775.338
|% -6,81
|
|KOZAL
|113,20
|572.171.488
|% 4,43
|
|THYAO
|12,21
|469.977.673
|% 1,92
|
|EREGL
|19,31
|393.239.622
|% 0,26
|
|PETKM
|6,63
|392.246.701
|% -1,04
|
|GARAN
|7,25
|360.659.607
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,83
|175.897.534
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|135.968.988
|% 0,48
|
|PETKM
|6,63
|392.246.701
|% -1,04
|
|GARAN
|7,25
|360.659.607
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,19
|336.887.591
|% 0,98
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2534
|8,2560
|% 0,65
|
|Euro
|9,9749
|9,9917
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,4194
|11,4766
|% 0,18
|
|Frank
|9,0277
|9,0821
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1893
|2,2002
|% 0,42
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,63
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,97
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,50
|67,50
|-0,55
|