FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
06.10.2021 18:06
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.10.2021 taraihinde fon entegrasyon sisteminde yaşanan problem sebebiyle günlük işlemlerde aksama yaşanmıştır. Entegrasyonun geç sonlanması nediniyle fonun para giriş çıkış hareketleri geç bildirilmiştir. Gün içerisinde yapılan işlemler neticesinde fonun kasasında oluşan 302.303,09 eksi bakiyesinin Tacirler Yatırım tarafından fona 1 günlük sıfır faizli kredi kullandırılarak fon kasasına gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967553
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -19,96
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
18:058,8779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
18:0510,2741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0186
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2453
18:05503,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,06
|Açılış
|: 503,65
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,22
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|15,84
|3.866.623
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|4.181.380
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|18.050.185
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.958.348
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.935.567
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.575.753
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|HURGZ
|2,08
|53.292.324
|% -7,56
|
|RALYH
|4,18
|4.136.798
|% -7,32
|
|MARTI
|1,41
|31.726.449
|% -7,24
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|EREGL
|16,15
|1.405.948.103
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,00
|1.024.957.634
|% -1,57
|
|THYAO
|13,71
|933.402.493
|% -2,35
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,36
|545.021.252
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|TSKB
|1,19
|174.363.859
|% -1,65
|
|KRDMD
|6,11
|805.423.920
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8768
|8,8779
|% 0,10
|
|Euro
|10,2648
|10,2741
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0255
|12,0858
|% -0,15
|
|Frank
|9,5332
|9,5906
|% 0,22
|
|Riyal
|2,3600
|2,3718
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|4,08
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|80,65
|80,65
|-1,91
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASUZU
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 258 adet işlem
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17:57BOSSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 150 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KERVN, MERIT, KTSKR, NUGYO
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17:55
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