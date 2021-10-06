FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar06.10.2021 taraihinde fon entegrasyon sisteminde yaşanan problem sebebiyle günlük işlemlerde aksama yaşanmıştır. Entegrasyonun geç sonlanması nediniyle fonun para giriş çıkış hareketleri geç bildirilmiştir. Gün içerisinde yapılan işlemler neticesinde fonun kasasında oluşan 302.303,09 eksi bakiyesinin Tacirler Yatırım tarafından fona 1 günlük sıfır faizli kredi kullandırılarak fon kasasına gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967553BIST