FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
06.12.2021 12:49
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIS- Fonu , Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 01.04.2021 tarihinde yayımlanan Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge'ye uyum kapsamında İçtüzük, İzahname ve tanıtım formu Tadil metinleri güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981122
BIST
14:071.914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:0713,7760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0574
|Açılış
|: 13,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:0715,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0444
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:07789,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,51
|Açılış
|: 789,04
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:07
|ACSEL
|22,66
|15.835.260
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|3.988.297
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|154.398
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|33.347.340
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,58
|263.548.826
|% -8,79
|
|GARAN
|11,84
|1.855.750.579
|% 1,54
|
|THYAO
|18,59
|866.933.888
|% 0,32
|
|PETKM
|8,47
|783.584.690
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,52
|778.405.399
|% 2,33
|
|SISE
|13,18
|755.582.835
|% -0,53
|
|TSKB
|1,65
|470.404.687
|% 3,77
|
|YKBNK
|3,52
|778.405.399
|% 2,33
|
|ODAS
|1,65
|272.166.873
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|1.855.750.579
|% 1,54
|
|SKBNK
|1,23
|159.925.509
|% 1,65
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7720
|13,7760
|% 0,42
|
|Euro
|15,5686
|15,5806
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,2210
|18,3124
|% 0,62
|
|Frank
|14,8917
|14,9815
|% 0,05
|
|Riyal
|3,6624
|3,6807
|% 0,45
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-0,35
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,82
|
|Cumhuriyet
|5.217
|5.296
|-1,00
|
|Tam
|5.194
|5.324
|4,93
|
|Yarım
|2.511
|2.575
|2,38
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|1,19
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,66
|71,66
|1,78
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:19QNBFB
Yüzde 9.91 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 792 adet işlem
-
14:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 14 artarak (% 0.59 ) 2, 061
-
14:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, YKBNK, ODAS
-
14:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, YKBNK
-
14:18XU100
Endeks 1, 918 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 17, 530.00 milyon TL de