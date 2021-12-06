FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
06.12.2021 12:49
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FIU- Fonu , Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 01.04.2021 tarihinde yayımlanan Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge'ye uyum kapsamında İçtüzük, İzahname ve tanıtım formu Tadil metinleri güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981123
BIST
13:111.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,44
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
13:1113,7524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0338
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
13:1115,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0545
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
13:11786,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,21
|Açılış
|: 786,74
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler13:11
|RAYSG
|14,96
|3.672.881
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|142.801
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.341.725
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.201.558
|% 10,00
|
|POLTK
|450,30
|3.440.643
|% 9,99
|
|DOBUR
|154,80
|355.266
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|885.330
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|4.719.594
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,90
|227.672.443
|% -7,89
|
|UZERB
|33,22
|388.520
|% -6,79
|
|GARAN
|11,85
|1.650.090.429
|% 1,63
|
|THYAO
|18,64
|781.352.933
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,50
|654.183.202
|% 1,74
|
|SISE
|13,14
|627.560.572
|% -0,83
|
|PETKM
|8,42
|593.835.889
|% 2,68
|
|TSKB
|1,62
|320.269.478
|% 1,89
|
|YKBNK
|3,50
|654.183.202
|% 1,74
|
|ODAS
|1,65
|255.302.805
|% 1,23
|
|GARAN
|11,85
|1.650.090.429
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,38
|272.263.614
|% 0,42
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7507
|13,7524
|% 0,25
|
|Euro
|15,5372
|15,5907
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,2027
|18,2940
|% 0,52
|
|Frank
|14,8719
|14,9614
|% -0,09
|
|Riyal
|3,6596
|3,6779
|% 0,37
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-2,58
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,39
|
|Cumhuriyet
|5.201
|5.280
|-17,00
|
|Tam
|5.182
|5.312
|-7,40
|
|Yarım
|2.505
|2.569
|-3,58
|
|Çeyrek
|1.256
|1.285
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,53
|71,53
|1,65
|