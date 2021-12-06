FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFIU- Fonu , Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 01.04.2021 tarihinde yayımlanan Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge'ye uyum kapsamında İçtüzük, İzahname ve tanıtım formu Tadil metinleri güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981123BIST