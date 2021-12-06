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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

06.12.2021 12:49
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama


FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

FIV- Fonu , Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 01.04.2021 tarihinde yayımlanan Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik  Faaliyetlerine İlişkin Genelge'ye uyum kapsamında  İçtüzük, İzahname ve tanıtım formu Tadil metinleri güncellenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981124


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Gümüş Gr. 9,87 9,87 -0,08  
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