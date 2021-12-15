FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
15.12.2021 10:42
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIY- Tanıtım Formu Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983273
BIST
14:562.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 17,78
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
14:5614,7005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,3042
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7632
En Düşük
14,3636
14:5616,5809
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,3683
|Açılış
|: 16,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6400
En Düşük
16,1749
14:56835,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 15,44
|Açılış
|: 835,06
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
839,43
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler14:56
|TETMT
|275,00
|6.017.327
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.287.925
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|3.698.416
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.295.717
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|98.144.437
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|ATLAS
|1,35
|5.056.878
|% -6,90
|
|THYAO
|24,16
|3.643.892.359
|% 7,00
|
|GARAN
|12,17
|2.723.713.660
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,84
|2.404.236.245
|% 1,28
|
|SISE
|16,25
|2.008.895.987
|% -2,05
|
|PETKM
|10,40
|1.580.148.239
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,72
|1.170.954.569
|% 1,12
|
|TSKB
|1,72
|666.056.074
|% 1,18
|
|YKBNK
|3,91
|1.496.363.555
|% 0,26
|
|SKBNK
|1,24
|410.484.092
|% -1,59
|
|GARAN
|12,17
|2.723.713.660
|% 0,08
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6892
|14,7005
|% 2,11
|
|Euro
|16,5464
|16,5809
|% 2,27
|
|Sterlin
|19,4004
|19,4977
|% 2,23
|
|Frank
|15,8160
|15,9113
|% 1,98
|
|Riyal
|3,9014
|3,9210
|% 1,98
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-1,62
|
|Altın Gr.
|835
|835
|15,44
|
|Cumhuriyet
|5.537
|5.621
|129,00
|
|Tam
|5.513
|5.656
|133,42
|
|Yarım
|2.665
|2.736
|64,54
|
|Çeyrek
|1.336
|1.368
|32,27
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,83
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,29
|0,13
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|-0,95
|