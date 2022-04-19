FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2022 13:38
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FIH_ Katılımcılara Duyuru Metni- Fon PYŞ Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021794
BIST
14:152.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 20,49
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.532
En Düşük
2.521
14:1514,6684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0318
|Açılış
|: 14,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6684
En Düşük
14,6258
14:1515,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0397
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:15932,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,08
|Açılış
|: 932,46
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:15
|DAGHL
|19,29
|9.027.207
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.084.024
|% 9,95
|
|IHAAS
|20,14
|22.345.793
|% 8,11
|
|BOSSA
|44,20
|20.181.334
|% 6,81
|
|IHEVA
|1,16
|25.458.337
|% 6,42
|
|ISGYO
|11,07
|50.748.728
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|74.495.475
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,59
|19.305.911
|% -6,51
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|18,85
|24.484.826
|% -5,70
|
|GARAN
|14,46
|1.637.705.081
|% 0,28
|
|THYAO
|37,86
|1.576.015.665
|% 0,58
|
|KRDMD
|16,39
|1.553.512.282
|% 1,55
|
|TUPRS
|255,60
|1.180.853.163
|% 1,63
|
|SISE
|18,05
|1.112.716.728
|% -0,11
|
|ODAS
|2,48
|763.770.383
|% 4,20
|
|TSKB
|2,05
|533.360.381
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,95
|684.868.389
|% 1,72
|
|YKBNK
|5,35
|1.044.742.064
|% 2,10
|
|DOHOL
|3,85
|603.523.794
|% 1,85
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6618
|14,6684
|% 0,22
|
|Euro
|15,8257
|15,8337
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,0242
|19,1196
|% 0,18
|
|Frank
|15,3916
|15,4843
|% -0,26
|
|Riyal
|3,8986
|3,9181
|% 0,35
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|0,06
|
|Altın Gr.
|932
|933
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|-35,00
|
|Tam
|6.149
|6.303
|-28,17
|
|Yarım
|2.972
|3.049
|-13,62
|
|Çeyrek
|1.491
|1.524
|-6,82
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,34
|