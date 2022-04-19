FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2022 13:38
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FIZ_ Katılımcılara Duyuru Metni- Fon PYŞ Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021795
BIST
14:152.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 19,98
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.532
En Düşük
2.521
14:1514,6691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0325
|Açılış
|: 14,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6691
En Düşük
14,6258
14:1515,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0454
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:15932,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,09
|Açılış
|: 932,46
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:15
|DAGHL
|19,29
|9.004.059
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.068.274
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,17
|25.310.366
|% 7,34
|
|IHAAS
|19,94
|21.868.558
|% 7,03
|
|BOSSA
|44,16
|20.170.910
|% 6,72
|
|ISGYO
|11,07
|50.351.691
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|73.830.956
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,56
|18.364.726
|% -7,29
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|METRO
|1,30
|56.896.291
|% -5,11
|
|GARAN
|14,45
|1.630.572.641
|% 0,21
|
|THYAO
|37,84
|1.561.645.954
|% 0,53
|
|KRDMD
|16,37
|1.548.310.090
|% 1,43
|
|TUPRS
|255,60
|1.175.083.093
|% 1,63
|
|SISE
|18,04
|1.104.509.929
|% -0,17
|
|ODAS
|2,48
|763.061.119
|% 4,20
|
|TSKB
|2,05
|533.211.040
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,94
|678.123.841
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,33
|1.039.441.710
|% 1,72
|
|DOHOL
|3,85
|603.075.999
|% 1,85
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6618
|14,6684
|% 0,22
|
|Euro
|15,8257
|15,8337
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,0271
|19,1225
|% 0,20
|
|Frank
|15,3913
|15,4841
|% -0,26
|
|Riyal
|3,8991
|3,9187
|% 0,37
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-0,13
|
|Altın Gr.
|932
|933
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|-35,00
|
|Tam
|6.149
|6.303
|-28,17
|
|Yarım
|2.972
|3.049
|-13,62
|
|Çeyrek
|1.491
|1.524
|-6,82
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,37
|