FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
09.05.2022 10:09
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FIZ- PYŞ DEĞİŞİKLİĞİ TANITIM FORMU TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027662
BIST
10:032.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,82
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.474
En Düşük
2.462
10:0314,9736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0286
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0000
|
14,9856
En Düşük
14,9241
10:0315,7590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0152
|Açılış
|: 15,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8045
En Düşük
15,7132
10:03901,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -3,70
|Açılış
|: 901,50
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler10:03
|IMASM
|21,94
|3.764.399
|% 9,92
|
|DERHL
|6,44
|2.900.885
|% 9,90
|
|DENGE
|1,83
|4.542.516
|% 8,28
|
|UFUK
|41,00
|891.146
|% 8,07
|
|TEKTU
|1,66
|4.920.498
|% 6,41
|
|DEVA
|37,92
|5.508.278
|% -4,34
|
|SANEL
|5,40
|161.314
|% -3,23
|
|CRDFA
|2,77
|850.508
|% -3,15
|
|SRVGY
|76,60
|1.393.360
|% -2,92
|
|PAMEL
|109,10
|671.074
|% -2,59
|
|SASA
|34,96
|175.302.852
|% 4,05
|
|KRDMD
|15,88
|147.579.747
|% 2,58
|
|TUPRS
|251,30
|128.986.256
|% -1,53
|
|SISE
|19,57
|104.955.463
|% 0,93
|
|PETKM
|10,20
|82.474.780
|% 1,49
|
|KRDMD
|15,88
|147.579.747
|% 2,58
|
|EKGYO
|2,71
|22.363.699
|% 0,74
|
|PETKM
|10,20
|82.474.780
|% 1,49
|
|ZOREN
|2,17
|15.917.755
|% 2,84
|
|KARSN
|5,48
|30.055.032
|% 0,74
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9712
|14,9736
|% 0,19
|
|Euro
|15,7420
|15,7590
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,3259
|18,4178
|% -0,30
|
|Frank
|15,0194
|15,1099
|% -0,21
|
|Riyal
|3,9804
|4,0004
|% 0,23
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-12,51
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,31
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,45
|