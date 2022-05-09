FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
09.05.2022 10:09
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FIH- PYŞ DEĞİŞİKLİĞİ TANITIM FORMU TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027661
BIST
14:002.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -14,01
|Açılış
|: 2.462
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|Önceki Kapanış
|: 2.459
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2.481
En Düşük
2.442
14:0015,0281
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 15,0550
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|Önceki Kapanış
|: 15,0450
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15,0405
En Düşük
14,9241
14:0015,8505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
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|Açılış
|: 15,8600
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|Önceki Kapanış
|: 15,8450
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15,8660
En Düşük
15,7132
14:00898,08
En Yüksek
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|: -0,79%
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|Açılış
|: 898,08
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|Önceki Kapanış
|: 905,21
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907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:00
|BOSSA
|52,50
|15.121.983
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.749.674
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,97
|27.540.605
|% 9,94
|
|BRKSN
|9,84
|2.691.918
|% 9,94
|
|DEVA
|36,44
|100.964.506
|% -8,07
|
|AYES
|21,26
|118.634
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,16
|17.193.166
|% -5,23
|
|BJKAS
|3,80
|19.509.596
|% -5,00
|
|SANFM
|37,70
|15.687.922
|% -4,80
|
|THYAO
|42,36
|2.308.549.185
|% -0,05
|
|KRDMD
|16,08
|2.017.246.346
|% 3,88
|
|SISE
|19,44
|1.666.594.920
|% 0,26
|
|EREGL
|33,04
|1.188.209.562
|% 0,30
|
|TUPRS
|244,60
|1.114.361.126
|% -4,15
|
|EKGYO
|2,67
|557.305.867
|% -0,74
|
|KRDMD
|16,08
|2.017.246.346
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,76
|540.000.489
|% -1,65
|
|KARSN
|5,53
|522.542.843
|% 1,65
|
|SISE
|19,44
|1.666.594.920
|% 0,26
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0086
|15,0281
|% 0,56
|
|Euro
|15,8348
|15,8505
|% 0,48
|
|Sterlin
|18,4842
|18,5769
|% 0,56
|
|Frank
|15,0727
|15,1635
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9915
|4,0115
|% 0,51
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-24,88
|
|Altın Gr.
|897
|897
|-8,16
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.140
|-64,00
|
|Tam
|6.021
|6.174
|-61,33
|
|Yarım
|2.910
|2.986
|-29,67
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|-14,83
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|-0,23
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|B. Petrol
|110
|110
|-2,41
|