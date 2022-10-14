FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar14.10.2022 tarihinden sehven fon nakit akışının hatalı hesaplanmasından kaynaklı olarak fon kasası 20,295.68TL ekside kalmıştır. Eksi bakiyesinin kapatılması için 20,295.68TL Tacirler Yatırım tarafından fona 3 günlük sıfır faizli kredi kullandırılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072219BIST