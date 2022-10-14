FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
14.10.2022 15:55
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
14.10.2022 tarihinden sehven fon nakit akışının hatalı hesaplanmasından kaynaklı olarak fon kasası 20,295.68TL ekside kalmıştır. Eksi bakiyesinin kapatılması için 20,295.68TL Tacirler Yatırım tarafından fona 3 günlük sıfır faizli kredi kullandırılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072219
BIST
15:513.625
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 71,85
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
15:5118,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0504
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
15:5118,2080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0623
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
15:51990,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,51
|Açılış
|: 990,90
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler15:49
|KONYA
|1.702,80
|146.262.340
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.241.480
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|330.734.334
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|71.104.509
|% 9,94
|
|GESAN
|119,60
|562.913.137
|% 9,93
|
|KZBGY
|17,50
|301.555.564
|% -5,35
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,52
|1.024.024.864
|% -5,00
|
|SILVR
|25,46
|14.912.157
|% -4,93
|
|SEKFK
|10,01
|10.735.796
|% -3,93
|
|THYAO
|89,60
|3.360.653.064
|% 1,82
|
|YKBNK
|8,76
|2.171.951.173
|% 4,66
|
|AKBNK
|13,36
|1.970.322.712
|% 2,69
|
|SISE
|29,30
|1.832.418.840
|% 3,02
|
|ISCTR
|8,49
|1.818.252.506
|% 3,28
|
|EKGYO
|4,19
|1.096.209.371
|% 0,48
|
|YKBNK
|8,76
|2.171.951.173
|% 4,66
|
|ISCTR
|8,49
|1.818.252.506
|% 3,28
|
|AKBNK
|13,36
|1.970.322.712
|% 2,69
|
|ODAS
|8,51
|911.345.177
|% 4,55
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5866
|18,5931
|% 0,28
|
|Euro
|18,1981
|18,2077
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,8099
|20,9143
|% -0,76
|
|Frank
|18,4588
|18,5700
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9323
|4,9570
|% 0,14
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|-10,08
|
|Altın Gr.
|988
|989
|-5,85
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-1,00
|
|Tam
|6.665
|6.723
|-67,00
|
|Yarım
|3.247
|3.283
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.641
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,80
|92,80
|-1,77
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Seans Raporu
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