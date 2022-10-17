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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

17.10.2022 15:14
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama


FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

17.10.2022 tarihinden sehven fon nakit akışının hatalı hesaplanmasından kaynaklı olarak fon kasası 20,452.99TL ekside kalmıştır. Eksi bakiyesinin kapatılması için 20,452.99TL Tacirler Yatırım  tarafından fona 1 günlük sıfır faizli kredi kullandırılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072484


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