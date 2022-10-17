FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
17.10.2022 15:14
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.10.2022 tarihinden sehven fon nakit akışının hatalı hesaplanmasından kaynaklı olarak fon kasası 20,452.99TL ekside kalmıştır. Eksi bakiyesinin kapatılması için 20,452.99TL Tacirler Yatırım tarafından fona 1 günlük sıfır faizli kredi kullandırılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072484
BIST
15:113.815
En Yüksek
|Değişim
|: 5,18%
|| 188,03
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.819
En Düşük
3.641
15:1118,5896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
15:1118,1331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0685
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1694
En Düşük
18,0503
15:11991,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,36
|Açılış
|: 991,33
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
992,61
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler15:11
|ERCB
|52,60
|85.143.317
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.469.830.898
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.056.720
|% 10,00
|
|COSMO
|73,25
|3.540.279
|% 9,98
|
|YKBNK
|9,71
|2.862.904.209
|% 9,97
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|KIMMR
|8,13
|9.106.542
|% -5,47
|
|MEGAP
|4,77
|49.296.415
|% -4,79
|
|MEGAP
|4,77
|49.296.415
|% -4,79
|
|THYAO
|97,50
|6.647.291.647
|% 8,33
|
|PETKM
|14,45
|3.622.850.393
|% -0,96
|
|EKGYO
|4,43
|2.868.515.241
|% 4,98
|
|YKBNK
|9,71
|2.862.904.209
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,39
|2.841.100.573
|% 9,95
|
|EKGYO
|4,43
|2.868.515.241
|% 4,98
|
|ISCTR
|9,39
|2.841.100.573
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.862.904.209
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,87
|497.673.608
|% 8,72
|
|PETKM
|14,45
|3.622.850.393
|% -0,96
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5877
|18,5896
|% 0,12
|
|Euro
|18,1260
|18,1331
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,9263
|21,0313
|% 1,12
|
|Frank
|18,4735
|18,5848
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9318
|4,9566
|% 0,10
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|19,90
|
|Altın Gr.
|991
|991
|9,39
|
|Cumhuriyet
|6.661
|6.762
|45,00
|
|Tam
|6.698
|6.755
|-35,00
|
|Yarım
|3.264
|3.302
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.651
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,79
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|0,22
|
|B. Petrol
|90,98
|90,98
|-0,65
|