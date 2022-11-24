FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
24.11.2022 21:44
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye (NN) ait Otomatik Katılım Sistemi emeklilik portföyünün Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ye (Fiba) devri kapsamında, NN'nin kurucusu olduğu 11 (onbir) adet OKS Emeklilik Yatırım Fonunun Fiba'ya devri ve Fiba'nın kurucusu olduğu benzer nitelikteki fonlar bünyesinde birleştirilmesine yönelik içtüzük ve izahname tadil metinleri ile tanıtım formu tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2022 tarih ve E-12233903-325.08-29144 sayılı izni ile onaylanmıştır.
Söz konusu değişiklikler 06.01.2023 tarihli fon kapanış fiyatları üzerinden yapılacak olup 09.01.2023 tarihinden itibaren aktarım işlemleri tamamlanarak uygulanmaya başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082028
BIST
18:054.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,05
|Açılış
|: 4.880
|
|Önceki Kapanış
|: 4.854
|
4.940
En Düşük
4.794
18:0518,6290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6408
En Düşük
18,5826
18:0519,4077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0407
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3300
|
19,4694
En Düşük
19,3406
18:051.051,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.051,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.048,04
|
1.053,55
En Düşük
1.045,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|10,34
|73.172.050
|% 10,00
|
|YESIL
|3,41
|81.105.527
|% 10,00
|
|YBTAS
|52.030,00
|2.185.260
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,14
|120.588.957
|% 10,00
|
|IPEKE
|35,66
|1.014.668.756
|% 9,99
|
|SMRTG
|110,60
|136.602.824
|% -9,93
|
|YEOTK
|98,90
|219.462.344
|% -8,76
|
|KONTR
|193,00
|3.516.913.979
|% -8,53
|
|MIATK
|156,00
|195.487.780
|% -8,24
|
|IHEVA
|2,00
|101.438.876
|% -7,41
|
|THYAO
|111,60
|9.756.812.275
|% -0,80
|
|EREGL
|41,48
|7.653.333.279
|% 0,10
|
|ASELS
|45,90
|7.477.096.628
|% 4,37
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|SKBNK
|2,62
|1.517.168.539
|% -1,87
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|YKBNK
|11,73
|5.261.163.264
|% -2,41
|
|TSKB
|3,82
|1.546.863.155
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6260
|18,6290
|% 0,05
|
|Euro
|19,3923
|19,4077
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,4948
|22,6076
|% 0,45
|
|Frank
|19,6631
|19,7816
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|4,25
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|3,10
|
|Cumhuriyet
|7.020
|7.127
|65,00
|
|Tam
|7.036
|7.108
|2,00
|
|Yarım
|3.423
|3.475
|1,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.737
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,53
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,86
|12,89
|0,00
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUKYO
Yüzde 7.01 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 808, 062 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 01 artarak (% 0.66 ) 5, 302
-
17:58XU100
Endeks 4, 896 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 126, 343.00 milyon TL de
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17:58PRKAB
Yüzde 4.01 oranında artışla 33.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 947, 179 adet işlem
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17:57DERHL
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 984, 979 adet işlem