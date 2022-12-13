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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

13.12.2022 17:22
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama


FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

13.12.2022 tarihinden sehven fon nakit akışının hatalı hesaplanmasından kaynaklı olarak fon kasası 1.202.062,70TL ekside kalmıştır. Eksi bakiyesinin kapatılması için 1.202.062,70TL Tacirler Yatırım  tarafından fona 1 günlük sıfır faizli kredi kullandırılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086911


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