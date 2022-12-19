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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

19.12.2022 15:49
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama


FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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SKBNK 3,52 1.142.278.260 % 10,00  
OTTO 80,30 1.556.702 % 10,00  
DOHOL 10,02 2.137.812.337 % 9,99  
PLTUR 13,32 2.762.581 % 9,99  
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Dolar 18,6470 18,6495 % -0,01  
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Riyal 4,9430 4,9678 % -0,03  
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16:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 0,58  
Altın Gr. 1.075 1.075 0,21  
Cumhuriyet 7.217 7.326 1,00  
Tam 7.251 7.297 39,00  
Yarım 3.511 3.567 19,00  
Çeyrek 1.761 1.783 9,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,23 0,01  
Gümüş Gr. 13,90 13,92 -0,00  
B. Petrol 79,72 79,72 0,68  
Seans Raporu 16:19
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