FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
19.12.2022 15:49
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FII_ Karşılatırma Ölçütü Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088427
BIST
16:195.355
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 140,77
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.383
En Düşük
5.268
16:1918,6495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 18,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
16:1919,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
16:191.075,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.075,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler16:19
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.142.278.260
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|DOHOL
|10,02
|2.137.812.337
|% 9,99
|
|PLTUR
|13,32
|2.762.581
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|21.296.763
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|7.167.153
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|57.423.686
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,92
|955.243.855
|% -9,84
|
|YKBNK
|12,63
|11.447.448.105
|% 7,49
|
|PETKM
|19,80
|7.770.295.293
|% 3,23
|
|THYAO
|142,60
|5.489.532.241
|% 2,37
|
|ISCTR
|13,49
|5.438.501.985
|% 8,53
|
|AKBNK
|20,40
|5.107.619.133
|% 9,38
|
|YKBNK
|12,63
|11.447.448.105
|% 7,49
|
|EKGYO
|8,36
|3.956.535.157
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,49
|5.438.501.985
|% 8,53
|
|PETKM
|19,80
|7.770.295.293
|% 3,23
|
|ALBRK
|3,80
|1.262.219.895
|% 8,88
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6470
|18,6495
|% -0,01
|
|Euro
|19,7709
|19,7785
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6232
|22,7367
|% 0,04
|
|Frank
|19,9230
|20,0431
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% -0,03
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,58
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|0,21
|
|Cumhuriyet
|7.217
|7.326
|1,00
|
|Tam
|7.251
|7.297
|39,00
|
|Yarım
|3.511
|3.567
|19,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.783
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,90
|13,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|79,72
|79,72
|0,68
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:33RODRG
Yüzde 6.98 oranında artışla 36.18 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 648 adet işlem
-
16:32ISGSY
Yüzde 6.90 oranında artışla 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 584, 906 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 181, 23 artarak (% 3.25 ) 5, 764
-
16:31XU100
Endeks 5, 358 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 76 üstünde . İşlem hacmi 107, 594.00 milyon TL de
-
16:31GEDIK
Yüzde 8.66 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 456, 499 adet işlem