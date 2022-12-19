FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
19.12.2022 15:49
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GRA_ Karşılatırma Ölçütü Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088429
BIST
16:185.357
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 142,42
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.383
En Düşük
5.268
16:1818,6523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 18,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
16:1819,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0250
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,9700
En Düşük
19,8700
16:181.075,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.075,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler16:18
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.141.630.697
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.759.651
|% 9,99
|
|DOHOL
|10,02
|2.118.458.577
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|21.023.631
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|7.163.091
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|57.394.899
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,94
|945.093.792
|% -9,70
|
|YKBNK
|12,65
|11.409.691.140
|% 7,66
|
|PETKM
|19,82
|7.754.542.638
|% 3,34
|
|THYAO
|142,60
|5.477.266.124
|% 2,37
|
|ISCTR
|13,52
|5.426.178.036
|% 8,77
|
|AKBNK
|20,40
|5.087.985.863
|% 9,38
|
|YKBNK
|12,65
|11.409.691.140
|% 7,66
|
|EKGYO
|8,36
|3.946.303.084
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,52
|5.426.178.036
|% 8,77
|
|PETKM
|19,82
|7.754.542.638
|% 3,34
|
|ALBRK
|3,80
|1.261.950.730
|% 8,88
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6470
|18,6523
|% 0,00
|
|Euro
|19,8700
|19,8800
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,6297
|22,7432
|% 0,07
|
|Frank
|19,9247
|20,0447
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9408
|4,9656
|% -0,07
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|0,08
|
|Cumhuriyet
|7.217
|7.326
|1,00
|
|Tam
|7.250
|7.297
|39,00
|
|Yarım
|3.511
|3.567
|19,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.783
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|0,57
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:33RODRG
Yüzde 6.98 oranında artışla 36.18 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 648 adet işlem
-
16:32ISGSY
Yüzde 6.90 oranında artışla 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 584, 906 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 181, 23 artarak (% 3.25 ) 5, 764
-
16:31XU100
Endeks 5, 358 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 76 üstünde . İşlem hacmi 107, 594.00 milyon TL de
-
16:31GEDIK
Yüzde 8.66 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 456, 499 adet işlem