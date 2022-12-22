FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
22.12.2022 15:32
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.12.2022 tarihinden sehven fon nakit akışının hatalı hesaplanmasından kaynaklı olarak fon kasası 1,762,506.22TL ekside kalmıştır. Eksi bakiyesinin kapatılması için 1,762,506.22TL Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından fona 1 günlük sıfır faizli kredi kullandırılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089170
BIST
15:455.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 45,73
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:4518,6768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:4519,8756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0602
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:451.089,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.090,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:43
|ULUFA
|9,46
|361.533.798
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|2.002.478
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|18.419.975
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|29.784.952
|% 9,99
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|EGEPO
|20,64
|25.384.357
|% -4,09
|
|PAMEL
|232,30
|35.379.590
|% -4,05
|
|NTGAZ
|47,80
|76.235.834
|% -3,63
|
|THYAO
|143,40
|4.723.176.389
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,21
|3.830.685.269
|% 2,11
|
|ENKAI
|28,16
|3.571.652.711
|% 5,31
|
|VAKBN
|12,42
|2.729.073.794
|% 1,14
|
|AKBNK
|20,06
|2.683.392.577
|% 0,55
|
|EKGYO
|8,21
|3.830.685.269
|% 2,11
|
|VAKBN
|12,42
|2.729.073.794
|% 1,14
|
|ISCTR
|13,02
|2.605.722.690
|% 2,04
|
|SKBNK
|3,18
|591.459.610
|% 0,63
|
|YKBNK
|12,09
|2.158.452.559
|% 0,75
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6693
|18,6743
|% 0,07
|
|Euro
|19,8689
|19,8825
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,4066
|22,5189
|% -0,34
|
|Frank
|20,0561
|20,1769
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9487
|4,9735
|% 0,05
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,52
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,86
|
|Cumhuriyet
|7.304
|7.414
|-9,00
|
|Tam
|7.345
|7.393
|-4,00
|
|Yarım
|3.557
|3.614
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,26
|-0,13
|
|B. Petrol
|83,41
|83,41
|1,21
|