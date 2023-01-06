FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.11.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarNN Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye (NN) ait Otomatik Katılım Sistemi emeklilik portföyünün Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ye (Fiba) devri kapsamında, NN'nin kurucusu olduğu 11 (onbir) adet OKS Emeklilik Yatırım Fonunun Fiba'ya devri ve Fiba'nın kurucusu olduğu benzer nitelikteki fonlar bünyesinde birleştirilmesine yönelik içtüzük ve izahname tadil metinleri ile tanıtım formu tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2022 tarih ve E-12233903-325.08-29144 sayılı izni ile onaylanmıştır.Söz konusu değişiklikler 05.01.2023 tarihli fon kapanış fiyatları üzerinden yapılacak olup 09.01.2023 tarihinden itibaren aktarım işlemleri tamamlanarak uygulanmaya başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095438BIST