FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
06.01.2023 17:41
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye (NN) ait Otomatik Katılım Sistemi emeklilik portföyünün Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ye (Fiba) devri kapsamında, NN'nin kurucusu olduğu 11 (onbir) adet OKS Emeklilik Yatırım Fonunun Fiba'ya devri ve Fiba'nın kurucusu olduğu benzer nitelikteki fonlar bünyesinde birleştirilmesine yönelik içtüzük ve izahname tadil metinleri ile tanıtım formu tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2022 tarih ve E-12233903-325.08-29144 sayılı izni ile onaylanmıştır.
Söz konusu değişiklikler 05.01.2023 tarihli fon kapanış fiyatları üzerinden yapılacak olup 09.01.2023 tarihinden itibaren aktarım işlemleri tamamlanarak uygulanmaya başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095439
BIST
17:325.396
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 279,52
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.401
En Düşük
4.961
17:3218,7673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:3219,7303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0341
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:321.112,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.112,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BTCIM
|39,16
|43.577.889
|% 10,00
|
|ORCAY
|8,25
|46.528.635
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|42.072.492
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.082.108
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.943.440
|% 9,99
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|29,16
|306.807.760
|% -8,30
|
|KUVVA
|48,00
|1.064.528
|% -5,88
|
|ULUSE
|191,10
|51.769.413
|% -5,63
|
|ULUFA
|7,06
|38.204.538
|% -5,49
|
|EREGL
|42,12
|11.799.691.231
|% 5,09
|
|THYAO
|142,90
|10.361.883.388
|% 5,70
|
|ASELS
|63,85
|8.309.895.411
|% 8,40
|
|KRDMD
|19,55
|6.579.562.297
|% 8,61
|
|EKGYO
|9,24
|5.151.540.510
|% 8,96
|
|EKGYO
|9,24
|5.151.540.510
|% 8,96
|
|KRDMD
|19,55
|6.579.562.297
|% 8,61
|
|YKBNK
|10,96
|3.389.180.726
|% 4,58
|
|EREGL
|42,12
|11.799.691.231
|% 5,09
|
|SKBNK
|2,88
|710.174.942
|% 5,49
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7537
|18,7673
|% 0,02
|
|Euro
|19,7135
|19,7303
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,2628
|22,3744
|% -0,11
|
|Frank
|19,9261
|20,0461
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9740
|4,9989
|% -0,06
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|10,01
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|7,01
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.553
|7.626
|38,00
|
|Yarım
|3.658
|3.728
|19,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.864
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,56
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,25
|0,21
|
|B. Petrol
|80,14
|80,14
|1,45
|
Seans Raporu
17:32
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17:47GMTAS
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