FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
06.01.2023 17:42
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye (NN) ait Otomatik Katılım Sistemi emeklilik portföyünün Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ye (Fiba) devri kapsamında, NN'nin kurucusu olduğu 11 (onbir) adet OKS Emeklilik Yatırım Fonunun Fiba'ya devri ve Fiba'nın kurucusu olduğu benzer nitelikteki fonlar bünyesinde birleştirilmesine yönelik içtüzük ve izahname tadil metinleri ile tanıtım formu tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2022 tarih ve E-12233903-325.08-29144 sayılı izni ile onaylanmıştır.
Söz konusu değişiklikler 05.01.2023 tarihli fon kapanış fiyatları üzerinden yapılacak olup 09.01.2023 tarihinden itibaren aktarım işlemleri tamamlanarak uygulanmaya başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095445
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 225,55
|Açılış
|: 5.121
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|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,9200
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|Önceki Kapanış
|: 18,9050
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18,8192
En Düşük
18,6553
18:0519,9626
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
19,6753
18:051.122,80
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|: 1,51%
|| 16,68
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
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1.125,14
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKVY
|28,82
|42.665.751
|% 10,00
|
|BTCIM
|39,16
|51.371.075
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|30.096.624
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.819.109
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|63.216.855
|% 10,00
|
|DYOBY
|28,62
|338.837.241
|% -10,00
|
|VKING
|36,00
|3.126.960
|% -10,00
|
|MARTI
|5,08
|150.886.348
|% -7,30
|
|ULUSE
|189,00
|56.807.708
|% -6,67
|
|FMIZP
|208,60
|186.686.947
|% -6,12
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|THYAO
|142,50
|11.707.688.331
|% 5,40
|
|ASELS
|62,90
|9.053.483.522
|% 6,79
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|YKBNK
|10,75
|3.831.097.854
|% 2,58
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|770.717.603
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7607
|18,7759
|% 0,06
|
|Euro
|19,9276
|19,9530
|% 0,95
|
|Sterlin
|22,5365
|22,6496
|% 1,11
|
|Frank
|20,0857
|20,2067
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9780
|5,0030
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|28,25
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|18,11
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.618
|7.696
|108,00
|
|Yarım
|3.689
|3.762
|53,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.881
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,36
|0,33
|
|B. Petrol
|79,51
|79,51
|0,82
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Seans Raporu
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