FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ile Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in "Olağanüstü Durumlar" başlıklı 27. maddesi çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla BIST Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar Fon'un birim pay değerinin hesaplamasının ve fon paylarının alım-satımının durdurulmasına karar vermiştir.Ayrıca ilgili karar kapsamında Fon'un Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.Bilgilerinize arz ederizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112235BIST