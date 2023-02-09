FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 15:56
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ile Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in "Olağanüstü Durumlar" başlıklı 27. maddesi çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla BIST Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar Fon'un birim pay değerinin hesaplamasının ve fon paylarının alım-satımının durdurulmasına karar vermiştir.
Ayrıca ilgili karar kapsamında Fon'un Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.
Bilgilerinize arz ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112261
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8389
En Düşük
18,8061
10:4220,2417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0630
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3329
En Düşük
20,1179
10:421.129,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,64
|Açılış
|: 1.129,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.144,55
En Düşük
1.127,74
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8212
|18,8276
|% 0,00
|
|Euro
|20,2313
|20,2430
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,7543
|22,8684
|% 0,44
|
|Frank
|20,3449
|20,4675
|% -0,10
|
|Riyal
|5,0012
|5,0263
|% -0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-9,15
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.652
|7.716
|-50,00
|
|Yarım
|3.738
|3.776
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.869
|1.888
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,40
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,76
|