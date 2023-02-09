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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

09.02.2023 15:56
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama


FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ile Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in "Olağanüstü Durumlar" başlıklı adar Fon'un birim pay değerinin hesaplamasının ve fon paylarının alım-satımının durdurulmasına karar vermiştir.
Ayrıca ilgili karar kapsamında Fon'un Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.
  
Bilgilerinize arz ederiz




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112264


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Cumhuriyet 7.704 7.820 31,00  
Tam 7.644 7.708 -58,00  
Yarım 3.734 3.772 -28,00  
Çeyrek 1.867 1.886 -14,00  
Gümüş Gr. 13,36 13,38 -0,13  
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