FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 15:56
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı kapsamında
BIST Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, aşağıda ünvanları belirtilen emeklilik yatırım fonlarının birim pay değeri hesaplamamaları ve katılma payı alım/satımının durdurulması uygun bulunmuştur.
Bu kapsamda, söz konusu fonların Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) işlemleri de durdurulmuş olup, pay alım/satım işlemleri durdurulan aşağıdaki emeklilik yatırım fonları için pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.
Bilgilerinize arz ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112268
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8389
En Düşük
18,8061
10:4220,2409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0622
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3329
En Düşük
20,1179
10:421.129,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,33
|Açılış
|: 1.129,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.144,55
En Düşük
1.127,74
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8213
|18,8255
|% -0,01
|
|Euro
|20,2305
|20,2409
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,7659
|22,8801
|% 0,49
|
|Frank
|20,3469
|20,4695
|% -0,09
|
|Riyal
|5,0009
|5,0259
|% -0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-9,59
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|-5,06
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.649
|7.713
|-53,00
|
|Yarım
|3.737
|3.774
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.887
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-0,74
|