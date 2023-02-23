FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
23.02.2023 15:33
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
23.02.2023 tarihinden fon alım satım pay hareketlerinin sehven hatalı hesaplanması sebebiyle fon kasası 29.566,40TL ekside kalmıştır. Kıymet satışı sonrasında kalan eksi bakiyesinin kapatılması için 29.566,40TL kurucu HDI Fibaemeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından fona 1 günlük sıfır faizli kredi kullandırılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116303
BIST
16:225.077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,78
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
16:2218,8731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
16:2220,0315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
16:221.107,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.107,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler16:20
|SDTTR
|92,95
|77.078.887
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|94.424.641
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|23.386.397
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|1.383.197
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|11.749.272
|% 9,99
|
|KONYA
|3.867,00
|129.633.158
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|16.908.321
|% -10,00
|
|NUHCM
|148,50
|51.359.660
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|41.052.103
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|14.902.992
|% -10,00
|
|KRDMD
|20,80
|4.860.660.250
|% -7,88
|
|EREGL
|44,50
|3.138.532.634
|% -2,20
|
|AKBNK
|16,18
|3.023.982.994
|% 0,75
|
|THYAO
|136,90
|2.469.710.727
|% 0,37
|
|OYAKC
|40,36
|2.258.741.023
|% -2,79
|
|KRDMD
|20,80
|4.860.660.250
|% -7,88
|
|EKGYO
|8,00
|1.587.819.021
|% -0,50
|
|AKBNK
|16,18
|3.023.982.994
|% 0,75
|
|YKBNK
|9,22
|1.476.995.946
|% 0,66
|
|IZMDC
|5,90
|657.461.906
|% -9,23
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8698
|18,8750
|% 0,01
|
|Euro
|20,0130
|20,0178
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6648
|22,7785
|% 0,03
|
|Frank
|20,1682
|20,2897
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0142
|5,0394
|% -0,02
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,46
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|0,35
|
|Cumhuriyet
|7.567
|7.603
|-102,00
|
|Tam
|7.567
|7.618
|-23,00
|
|Yarım
|3.697
|3.728
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.864
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,58
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,08
|0,03
|
|B. Petrol
|81,23
|81,23
|0,63
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35GESAN
Yüzde 8.18 oranında artışla 234.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 748, 466 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.02 ) 5, 612
-
16:34XU100
Endeks 5, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 53, 262.00 milyon TL de
-
16:33MIATK
Yüzde 5.87 oranında artışla 97.40 lira fiyatla işlem gören hissede 939, 989 adet işlem
-
16:31CONSE
Yüzde 8.21 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 039, 835 adet işlem