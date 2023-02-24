FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
24.02.2023 14:54
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
24.02.2023 tarihinden fon alım satım pay hareketlerinin sehven hatalı hesaplanması sebebiyle fon kasası 28.221,59TL ekside kalmıştır. Kıymet satışı sonrasında kalan eksi bakiyesinin kapatılması için 28.221,59TL kurucu HDI Fibaemeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından fona 3 günlük sıfır faizli kredi kullandırılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116692
BIST
17:295.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -8,29
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
17:2918,8834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
17:2919,9295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0946
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
17:291.099,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.099,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.099,24
BIST En Aktif Hisseler17:29
|EMKEL
|5,39
|42.023.292
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|31.904.089
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,97
|54.636.650
|% 9,99
|
|AFYON
|11,23
|1.210.111.717
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|102.825.013
|% 9,98
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|ALBRK
|2,91
|1.102.675.317
|% -7,91
|
|DERHL
|5,31
|24.576.424
|% -6,84
|
|CANTE
|70,75
|290.620.649
|% -5,79
|
|YONGA
|29,84
|115.685
|% -5,75
|
|KRDMD
|22,48
|6.049.968.640
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,64
|5.551.627.650
|% 6,80
|
|ASTOR
|37,08
|3.408.115.982
|% 8,55
|
|TUPRS
|599,50
|3.272.371.878
|% 2,22
|
|OYAKC
|43,94
|3.104.787.225
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,64
|5.551.627.650
|% 6,80
|
|ALBRK
|2,91
|1.102.675.317
|% -7,91
|
|ODAS
|7,58
|741.609.509
|% 2,71
|
|KOZAL
|26,08
|2.473.378.971
|% 0,31
|
|ASTOR
|37,08
|3.408.115.982
|% 8,55
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8764
|18,8834
|% 0,05
|
|Euro
|19,9228
|19,9295
|% -0,47
|
|Sterlin
|22,4596
|22,5722
|% -0,72
|
|Frank
|20,0313
|20,1519
|% -0,55
|
|Riyal
|5,0156
|5,0408
|% 0,01
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-12,21
|
|Altın Gr.
|1.101
|1.101
|-5,83
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.502
|7.555
|-69,00
|
|Yarım
|3.665
|3.697
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.849
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,18
|
|B. Petrol
|82,46
|82,46
|0,25
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44ELITE
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 31.44 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 787 adet işlem
-
17:42DAGHL
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 583, 741 adet işlem
-
17:41MOBTL
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 335, 063 adet işlem
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 04 kaybederek (% -0.22 ) 4, 542
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, AKSA, BASCM, IDEAS, OYAKC, BIOEN, VANGD, PINSU, AFYON, ULUSE