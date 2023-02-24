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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

24.02.2023 14:54
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama


FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

24.02.2023 tarihinden fon alım satım pay hareketlerinin sehven hatalı hesaplanması  sebebiyle fon kasası 28.221,59TL ekside kalmıştır. Kıymet satışı sonrasında kalan eksi bakiyesinin kapatılması için 28.221,59TL kurucu HDI Fibaemeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından fona 3 günlük sıfır faizli kredi kullandırılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116692


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