FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFonu Yöneten Portföy Yönetim Şirketi değişikliği hakkında. 03.04.2023 tarihinden İtibaren Global MD Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. yönetmeye başlayacaktır. Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'muzuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126253BIST