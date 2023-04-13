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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

13.04.2023 17:59
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama


FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

13.04.2023 tarihinden fon alım satım pay hareketlerinin sehven hatalı hesaplanması  sebebiyle fon kasası 789.369,02TL ekside kalmıştır. Kıymet satışı sonrasında kalan eksi bakiyesinin kapatılması için 789.369,02TL fon yöneticisi Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından fona 1 günlük sıfır faizli kredi kullandırılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137734


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