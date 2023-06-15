FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2023 16:26
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EIK- şirket ünvanının HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. değiştirilmesi nedeniyle fon ünvanlarının da HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. olarak değiştirilmiş. Uygulamaya 23.06.2023 tarihinde başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159008
BIST
17:535.477
En Düşük
|Değişim
|: 2,17%
|| 116,42
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.479
17:5323,6747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1042
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6758
En Düşük
23,4435
17:5325,8721
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,3719
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8740
En Düşük
25,3574
17:531.487,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,30
|Açılış
|: 1.487,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:51
|EUHOL
|1,98
|49.532.495
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.744.334
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.229.059
|% 10,00
|
|RHEAG
|5,94
|14.822.067
|% 10,00
|
|VKFYO
|21,02
|20.029.281
|% 9,99
|
|IHAAS
|152,40
|43.505.857
|% -9,98
|
|BURVA
|70,85
|134.619.501
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|34.353.331
|% -9,97
|
|AYCES
|131,30
|183.811.948
|% -7,79
|
|AVOD
|3,26
|182.538.546
|% -7,12
|
|THYAO
|183,30
|6.734.144.910
|% 0,22
|
|SASA
|56,50
|4.715.170.987
|% 2,82
|
|AKBNK
|19,05
|4.127.133.667
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,67
|3.616.640.812
|% 4,80
|
|ISCTR
|13,67
|3.012.524.467
|% 3,25
|
|YKBNK
|12,67
|3.616.640.812
|% 4,80
|
|ISCTR
|13,67
|3.012.524.467
|% 3,25
|
|AKBNK
|19,05
|4.127.133.667
|% 3,70
|
|ZOREN
|3,03
|621.521.872
|% 5,58
|
|EKGYO
|7,17
|797.178.872
|% 0,99
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6682
|23,6731
|% 0,44
|
|Euro
|25,8554
|25,8857
|% 1,51
|
|Sterlin
|30,0848
|30,2357
|% 1,17
|
|Frank
|26,3768
|26,5357
|% 1,31
|
|Riyal
|6,2923
|6,3239
|% 0,48
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|11,50
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.488
|17,57
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.760
|4.874
|19,00
|
|Çeyrek
|2.380
|2.437
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|1,05
|